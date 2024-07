Incendio in un capannone della zona industriale: vigili del fuoco a lavoro per lo spegnimento

I vigili del fuoco sono impegnati a domare un incendio sviluppatosi all'interno di un capannone nella zona Industriale, in contrada Milisinni. Sul luogo dell'incendio sono impegnati i vigli del comando provinciale, la squadra del distaccamento Sud, il personale del Nucleo nucleare, biologico, chimico, radiologico e un'autobotte di supporto logistico. All'interno del capannanone sta bruciando materiale compostabile. L'intervento è ancora in corso e non ci sono feriti o intossicati dai fumi prodotti dall'incendio.