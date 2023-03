I vigili del fuoco spengono un incendio in abitazione nel centro storico di Acireale

I vigili del fuoco del distaccamento di Acireale intorno alle 17 e 30 di oggi sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi in un'abitazione al terzo piano in via Paolo Vasta 56, in pieno centro storico. Le fiamme hanno interessato un materasso, una libreria ed oggetti vari: nessun ferito . In via precauzionale sono stati verificati anche gli appartamenti adiacenti a quello interessato dal rogo, che non ha avuto conseguenze per gli inquilini. Sul posto sono state inviate anche un'autoscala ed un'autobotte dalla sede centrale del comando provinciale di Catania. Presenti anche i carabinieri ed il personale sanitario del servizio 118.