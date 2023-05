Incendio in un'abitazione, perde la vita una 73enne: i vicini si erano rifugiati in balcone a causa del fumo

Poco dopo l'1,30 della notte scorsa, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti con due squadre in via Verdi, a Mascalucia, per domare un incendio in abitazione. Le fiamme si sono sviluppate al secondo piano di un'edificio a quattro piani posto al civico 9-A. In primo luogo, i soccorritori hanno messo in salvo gli abitanti dell'appartamento soprastante che si trovavano sul balcone e non potevano usare le scale perché completamente invase dal fumo. Nel frattempo, i vicini di casa hanno segnalato che l'appartamento era abitato da una donna 73enne. Era riversa sul pianerottolo del terzo piano ed è stata portata fuori dallo stabile e consegnata ai sanitari del servizio 118, che ne hanno constatato il decesso. Ha probabilmente provato a fuggire, non riuscendoci.

I vigili del fuoco hanno poi continuato l'ispezione, accertando che all'interno delle restanti abitazioni non ci fossero altre persone. Le cause dell'incendio sono verosimilmente da attribuire ad un evento accidentale di natura elettrica. La notevole quantità di materiali presenti all'interno dell'abitazione ha agevolato ed alimentato la combustione. Per le alte temperature raggiunte nell'incendio, i solai hanno subìto danni che dovranno essere oggetto di ulteriori e più accurate verifiche tecniche.