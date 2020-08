Vasto incendio nelle campagne di Castiglione di Sicilia, in azione i canadair

La sala operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania è stata allertata ieri sera per un vasto incendio sviluppatosi in località Mitogio a Castiglione di Sicilia. Sul posto hanno operato fino a qualche ora fa i vigili del fuoco del Distaccamento volontari di Linguaglossa. L'incendio ha tenuto impegnati i vigili del fuoco tutta la notte fino al primo pomeriggio di oggi, soprattutto per evitare che il fuoco coinvolgesse le abitazioni. Allertata anche la Forestale e l'Azienda Terna a seguito di uno scoppio verificatosi sui tralicci dell'alta tensione. Attualmente l'opera di spegnimento continua a Castiglione di Sicilia, tramite flotta aerea costituita da 2 canadair, 2 elicotteri della forestale ed 1 elicottero dei vigili del fuoco. Si sono bruciati circa 20 ettari di terreno. L'incendio è sotto controllo ed in fase di spegnimento.

