Deposito di lavatrici a fuoco in via Cavallaro: sul posto i vigili del fuoco I Video

Nel primo pomeriggio di oggi, un incendio é divampato all'interno di uno stabile ad un piano fuori terra a Catania, in via Cavallaro 44, nel rione Picanello. Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha interessato l'intero edificio, adibito a deposito di elettrodomestici e si é rapidamente propagato ad un terreno vicino, coinvolgendo anche un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

I vigili del fuoco, intervenuti subito dopo la chiamata giunta in sala operativa provinciale alle 14.40, sono arrivati sul posto con mezzi e squadre inviate dalla sede centrale e dai distaccamenti Sud e di Acireale. La densa colonna di fumo é rimasta visibile da diverse zone della città. Sul posto sono intervenuti anche la polizia di stato ed i sanitari del Servizio 118. Non si ha notizia di feriti e/ intossicati dal fumo.

Foto: Andrea Di Grazia