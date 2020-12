Incendio di auto all'interno di un condominio, indagano i carabinieri

La notte scorsa la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò del comando provinciale di Catania è intervenuta, intorno alle ore 3,55, per un incendio di più autovetture, a Paternò in viale dei Platani, 9. Le vetture si trovavano all'interno di un condominio. Giunta sul posto la squadra ha provveduto a spegnere due autovetture, una Fiat 500 ed una Ford Focus ed al tempo stesso è intervenuta su altre due che erano state coinvolte dalle fiamme. Queste ultime, due Fiat Fiorino, risultavano abbandonate e senza targa. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ulteriori. Viste le circostanze e lo sviluppo dell'incendio non si esclude la possibilità di un'azione volontaria esterna. Sul posto anche militari dell'Arma dei carabinieri di Paternò per gli accertamenti di competenza.