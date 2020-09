Incendio di un tir nei pressi della zona Industriale, intervento dei vigili del fuoco

La sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania è stata allertata alle 16.30 di oggi per l'incendio di un'autoarticolato sulla strada statale 114, all'altezza della Zona Industriale di Catania, in direzione Siracusa. Sul posto hanno operato, per lo spegnimento dell'incendio e la messa in sicurezza del mezzo, una squadra di vigili del fuoco della sede centrale del comando provinciale di Catania ed un'autobotte di rincalzo. Le fiamme hanno coinvolto interamente la motrice del mezzo pesante. Non sono stati segnalati feriti. La sede stradale è stata bonificata e ripristinata dal personale Anas intervenuto sul posto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.