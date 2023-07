Incendio escavatore cantiere A19, Cgil Catania: “Necessari più controlli”

A proposito dell’ escavatore di una ditta subappaltatrice impegnata nella realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Catania-Palermo, dato alla fiamme, intervengono il segretario generale della Fillea Cgil di Catania, Vincenzo Cubito, e il segretario della Fillea Cgil Sicilia, Giovanni Pistorio: “In attesa di conoscere maggiori dettagli sul grave episodio accaduto, non possiamo che esprimere preoccupazione e chiedere maggiori controlli. In un momento storico come quello attuale, che vede nuovamente attivo il settore edile, è necessario concentrarsi soprattutto sulle grandi opere in corso sulle quali agiscono precisi protocolli di legalità sottoscritti in Prefettura. I controlli non si estendono spesso alle ditte sub appaltatrici in barba a quanto previsto dalla norma. È invece necessario cambiare subito atteggiamento, anche in vista dei notevoli appalti aggiudicati nell’ambito del movimento terra e del conseguente coinvolgimento di centinaia di lavoratori del settore”