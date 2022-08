Ancora fiamme alle pendici dell'Etna: incendio in corso a Ragalna

Brucia ancora il parco dell'Etna. Dalle 15 di questo pomeriggio è in corso un incendio è su più punti, in territorio di Ragalna. Stanno andando in fumo diversi ettari di vegetazione. Sul posto stanno operando squadre dei distaccamenti di Adrano e Paternò. E' presente sul posto anche il personale del corpo forestale ed un direttore delle operazioni di spegnimento, figura specificatamente formata per questo tipo di operazioni che coinvolgono il territorio boschivo, senza la quale non si può richiedere un eventuale supporto aereo con elicotteri e Canadair. Nella sola giornata di ieri, 17 agosto, si sono svolti 41 interventi in tutto il territorio della provincia di Catania, di cui 26 riguardanti incendi di sterpaglie e vegetazione.