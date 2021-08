Mineo, un incendio lambisce la struttura dell'ex Cara

Le operazioni di spegnimento ancora in corso con la squadra dei pompieri della sede distaccata di Palagonia, un'autobotte dalla sede centrale e una squadra di volontari della Protezione Civile.

Continuano i roghi in tutta la provincia etnea. Le fiamme sono arrivate anche a Mineo nella zona del residence degli Aranci, l'ex Cara che per anni è stato uno dei centri di accoglienza più grandi d'Europa. A bruciare la vegetazione circostante e le sterpaglie. Le operazioni di spegnimento ancora in corso con la squadra dei pompieri della sede distaccata di Palagonia, un'autobotte dalla sede centrale e una squadra di volontari della Protezione Civile.

Complessivamente sono otto gli interventi dei vigili del fuoco per fronteggiare l'emergenza incendi nel territorio etnei e 23 quelli già conclusi. Un altro intervento è stato necessario a Calatabiano, ove un rogo ha interessato la zona dopo la spiaggia di San Marco.