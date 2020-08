Un fienile e diversi alberi d'ulivo vanno a fuoco a Paternò

Un vasto incendio sta interessando il fienile di un'azienda agricola e diversi alberi di ulivo, in Contrada Cafaro, sul territorio del Comune di Paternò. La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Adrano sta ancora lavorando allo spegnimento del fienile e di strutture provvisionali poste in adiacenza a quella principale. Non sono stati segnalati animali coinvolti nell'incendio o danni a persone. Le ricerche delle cause del rogo saranno avviate ad intervento di spegnimento ultimato.

