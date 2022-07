Incendio in un garage di via Cassiopea, sul posto i vigili del fuoco

È in corso un vasto incendio in un garage in via Cassiopea, 29, nel quartiere di San Giovanni Galermo. Evacuati a scopo precauzionale per la grande quantità di fumo che si è sviluppato, otto nuclei familiari abitanti nell'edificio soprastante di quattro piani. Sul posto sta operando una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, un'autobotte e un'autoscala.

IN AGGIORNAMENTO...