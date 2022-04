Incendio in una gioielleria di via Vincenzo Giuffrida, sul posto i vigili del fuoco

Un incendio è in corso di spegnimento presso i locali di una gioielleria posta al civico 74 di via Vincenzo Giuffrida, a Catania. In base a quanto riferito sommariamente dal proprietario, che avrebbe assistito alle fasi iniziali del rogo, la causa scatenante pare sia stata l'esplosione senza preavviso di un telefono cellulare lasciato sotto carica, forse, per un tempo superiore al previsto. Le fiamme si sarebbero poi propagate al resto della stanza. Sul posto è presente un'autobotte del comando locale dei vigili del fuoco: la situazione è già sotto controllo.

