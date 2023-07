Incendio in aeroporto, Musumeci: "Piena funzionalità tra uno o due giorni al massimo" | Video

"La causa dell'incendio presso l'aeroporto di Catania è in corso di indagine da parte della magistratura - dichiara a margine di una visita a Palermo il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci - e non ci sono segnalazioni di feriti. I sistemi di evacuazione sono stati efficienti. I danni si riparano. Speriamo di poter rientrare nella piena funzionalità tra uno o due giorni al massimo"