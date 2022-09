Via Generale Ameglio, in fiamme la zona incolta davanti all'istituto Lazzaro: "Abbandonati dalle istituzioni"

Un incendio è divampato ieri sera in via Generale Ameglio all'altezza del civico 14, a pochi metri dal viale Mario Rapisardi. Le fiamme si sono sviluppate in una zona incolta e trascurata di fronte al liceo artistico statale Lazzaro. Diverse le chiamate al 112, il numero unico delle emergenze, da parte dei residenti allarmati dal divampare delle fiamme che hanno in parte coinvolto la carreggiata, lambendo anche le autovetture parcheggiate al margine della strada. Per più di un'ora la cortina di fumo ha comportato riduzione della visibilità.

Si è registrato un solo intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme sviluppatesi nella parte di terreno incolto più vicino alla scuola. Successivamente le sterpaglie hanno ripreso a bruciare. "È una zona completamente trascurata dalle istituzioni", lamenta un residente a CataniaToday. Si tratta della stessa zona in cui prima insisteva un'isola ecologica ormai chiusa. Al suo posto è nata una microdiscarica che, però, non è stata coinvolta dalle fiamme. "È assurdo che si possa verificare una cosa simile davanti a una scuola - conclude il residente -, ma nessuno si impegna nella manutenzione, siamo completamente abbandonati".