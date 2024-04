A fuoco un bar del Lungomare, palazzina evacuata: ferito il titolare

Intorno alle cinque di questa mattina si è verificato un incendio che ha completamente distrutto il bar "Cioccolato Caffè" di viale Ruggero di Lauria, sul lungomare di Catania. Un'esplosione alle prime ore del mattino e poi le fiamme, che hanno annerito anche l'intera facciata dello stabile, interessato da lavori di ristrutturazione. Per precauzione, la palazzina di quattro piani è stata evacuata. Forse l'incendio ha avuto origine da una bombola del gas, ma la dinamica non è chiara. Il proprietario del bar, chiuso da diversi mesi, è stato trasportato al pronto soccorso per ustioni. Non è chiaro perchè l'uomo si trovasse nel laboratorio a quell'ora.

Una dinamica poco chiara

"I danni maggiori riguardano i vani a piano terra - confermano i vigili del fuoco, ancora presenti sul posto - anche se l'intero stabile è stato parzialmente coinvolto nel rogo. Al momento del nostro intervento il titolare, ferito, era già stato trapostato in ospedale. Sono andati completamente distrutti i locali interni, ma si attende l'arrivo di una squadra ispettiva per accettare l'origine del rogo". "Anche un paio di mesi fa- fa sapere un referente della zona- ci fu un principio di incendio, con una bottiglia incendiaria lasciata qui davanti il locale, chiuso da mesi, insieme ad altri piccoli episodi dalla dinamica poco chiara". Sembrerebbero al momento escluse conseguenze anche per la vicina banca, i cui sistemi di allarme hanno continuato a suonare per ore forse a causa di problemi di natura elettrica legati alla vicina combustione.

I rilievi eseguiti anche dalla scientifica

Presenti sul posto due squadre dei vigili del fuoco e due ambulanze di supporto, anche se il rogo è stato completamente domato. E' giunto da Palermo il nucleo investigativo antincendi dei pompieri che sta operando insieme alla polizia scientifica della questura di Catania. E' stata chiusa la corsia in direzione piazza Europa, con deviazione della viabilità su via del Rotolo.

Il titolare ferito è in rianimazione

Le condizioni del paziente non sono gravissime. Presenta ustioni cutanee di secondo grado sul 10-15 per cento del corpo - spiega il dottor Rosario Ranno, direttore del Centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Il soggetto ha però inalato fumi caldi che non sappiamo se siano anche tossici. Per questo è stato intubato e trasferito in rianimazione per migliorare la perfusione dell'ossigeno in modo tale da avere benefici sulla respirazione".

