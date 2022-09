Oasi del Simeto, in fumo cinque ettari di vegetazione

Ieri mattina la forestale è intervenuta per spegnere un incendio di macchia mediterranea. Due le autobotti intervenute. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno operato lungo la stradale 114, mentre gli operai Anas hanno gestito la viabilità, compromessa a causa della folta coltre di fumo. La pattuglia del distaccamento forestale di Catania è riuscita a domare l'inizio di un incendio partito da un bordo stradale sulla strada Codavolpe, vicino ai capannoni ex 3A. Un secondo focolaio era stato domato in zona Oasi del Simeto, precisamente in contrada Passo Martino. Sul posto era presente anche il personale della Città Metropolitana di Catania con una pattuglia degli addetti alla Sorveglianza dell'Oasi del Simeto. Il rogo ha interessato una superficie di circa 5 ettari, in prevalenza sterpaglie.