Incendio in un'officina per pneumatici al Villaggio Sant’Agata, vigili del fuoco a lavoro

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti, dopo le ore 20, per un incendio sviluppatosi all'interno di un'officina per pneumatici, che si trova al piano terra di uno stabile di 4 piani al Villaggio Sant’Agata, Zona B, civ. 156 a Catania. Sul posto sono state inviate 2 squadre, quella del distaccamento cittadino Sud e dalla sede centrale oltre ad un'autobotte di rincalzo, un'autoscala, un carro logistico ed il funzionario di servizio. Le operazioni spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso. Gli appartamenti soprastanti sono stati precauzionalmente evacuati. Non risultano persone ferite o intossicate dal fumo, in fase di accertare le cause dell'incendio.