Scoppia un incendio all'interno di una panineria: morto il titolare di 62 anni

Il rogo si è sviluppato ieri sera all'interno di un locale adibito a panineria in via Monte Grappa 37, a Castel di Judica. Ferita anche una ragazza che non sarebbe in pericolo di vita. Sulle cause che hanno sviluppato l'incendio indagano i carabinieri