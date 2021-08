Le fiamme nel Parco dell'Etna: brucia il bosco di monte Rinazzi

L'incendio è divampato in zona e sulla Sp92 Belpasso-Rifugio Sapienza. In azione diverse squadre antincendio di forestale e vigili del fuoco. Sul posto anche i volontari di vigilanza ambientale del Parco

Le fiamme dopo aver devastato l'Oasi del Simeto non risparmiano nemmeno il Parco dell'Etna. Dalla mattinata di oggi, 5 agosto, sono diversi gli ettari interessati da un vasto incendio nell'area di monte Rinazzi. Il rogo ha interessato anche la Sp92 Belpasso-Rifugio Sapienza e sono da accertarne ancora le cause. Sul posto in azione diverse squadre antincendio della forestale e anche i volontari di vigilanza ambientale del Parco.