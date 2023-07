Incendio indomabile a Pedara, diverse case evacuate

A Pedara è in corso l'evacuazione di via Monte Po, via della Regione e via Tarderia: l'incendio di alcuni terreni è ormai ritenuto indomabile e non ci sono più mezzi a disposizione. E' stato invece spendo l' incendio in zona via Ungheretti , via Teocrito e Benedetto Croce, così come sono conclusi gli interventi in via Pascoli. Stanno operando simultaneamente vigili del fuoco, Protezione civile e forestale. Nel paese etneo è stato attivato il Centro operativo comunale ed attivata una linea di emergenza raggiungibile al seguente numero di telefono: 3911347651.