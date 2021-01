Incendio in una palazzina di Raddusa, evacuati gli inquilini

Un incendio si è sviluppato questa mattina in una palazzina di Raddusa, in via De Gasperi, e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Paternò e del comando provinciale etneo. Al momento non ci risulta che ci siano persone coinvolte nel rogo e gli occupanti dell'edificio, a scopo precauzionale, sono stati evacuati. Oltre la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò ed in supporto quella del distaccamento di Piazza Armerina del comando provinciale di Enna, sul posto è stata inviata un'autobotte di rincalzo, un automezzo logistico per la gestione degli autorespiratori e un'autoscala. L'intervento è ancora in corso e le cause sono in corso di accertamento.