Rifiuti e sterpaglie a fuoco in via Medaglie D'Oro: sul posto i vigili del fuoco

Continua l’emergenza incendi nel capoluogo etneo continua in questi giorni caratterizzati dalle temperature bollenti. Questo pomeriggio una squadra di vigili del fuoco del distaccamento sud del comando provinciale di Catania, è intervenuta in via Medaglie D’oro e piazza Gaetano Marletta per un incendio di sterpaglie che ha coinvolto anche dei rifiuti. Per spegnere le fiamme particolarmente alimentate si è reso necessario anche l'intervento di un'autobotte di rincalzo inviata dalla sede centrale del comando provinciale.