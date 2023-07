Roghi a Riposto, gli imprenditori: "Danni ingenti, servono ristori immediati e prevenzione"

Pericolo scampato per sessanta ospiti del resort Donna Carmela di Riposto e anche per le tante persone residenti nelle zone limitrofe alla città marinara. Il vastissimo incendio scoppiato ieri pomeriggio non ha causato danni alle persone ma non ha risparmiato alberi, coltivazioni, abitazioni e tutto quanto ha incontrato sulla propria via. La conta dei danni per privati, aziende e agricoltori è già partita e il bilancio è già drammatico.

Turismo e vivaismo, danni per milioni di euro

"Purtroppo le perdite sono già di milioni di euro, aver messo al sicuro le persone che alloggiavano da noi è stata la cosa sulla quale ci siamo concentrati immediatamente", racconta Mario Faro proprietario del resort Donna Carmela e imprenditore di punta del florovivaismo nazionale. "Ci siamo trovati circondati da fiamme e in molti dei nostri vivai. Fiamme partite un chilometro a monte e propagatisi con una velocità eccezionale a causa dell'incuria e della mancata prevenzione", sottolinea Faro. "Ci ritroviamo ogni anno alle prese con gli stessi problemi. Non si possono lasciare fondi incolti, torrenti senza manutenzione e poi aspettarsi che non succedano disastri. Quello che adesso ci preoccupa di più è l'immediato futuro. Senza luce elettrica non riusciamo a irrigare e rischiamo danni incalcolabili. Siamo alla ricerca spasmodica di gruppi elettrogeni per ripristinare l'impianto elettrico ed è inutile dire che tutto queste spese soli affronteremo da soli, cosi come da soli abbiamo affrontato il fuoco di ieri. I mezzi di Vigili del fuoco e Protezione civile sono arrivati quando era già tardi e il Canadair volteggia sulle nostre teste adesso che l'incendio è spento", conclude amaro Faro. Danni segnalati anche dai proprietari dell'azienda agricola e florovivaistica San Martino in contrada Femminamorta, "dopo la paura siamo alla conta dei danni, abbiamo vissuto momenti drammatici fortunatamente senza conseguenze per le persone"

Limoneti distrutti dalle fiamme

Di danni ingentissimi alle coltivazioni di limone della zona parla il presidente del Consorzio Limone dell'Etna IGP Renato Maugeri. "Serve una stima immediata dei danni e serve anche che le istituzioni preposte intervengano rapidamente mettendo in campo delle misure di ristoro immediate per gli imprenditori agricoli", chiede Maugeri. "L'incendio è stato devastante e tutti i limoneti della zona, colpiti dalle fiamme dovranno essere estirpati e reimpiantati. Questo comporterà perdita di reddito per almeno cinque anni. Si tratta di un problema serissimo di cui le istituzioni dovranno tener conto quando scriveranno le misure per ristorare gli imprenditori agricoli"

Il sindaco di Riposto: "Vigili del fuoco e Protezione civile da potenziare"

"È stato un evento eccezionale ma senza dubbio Protezione civile vigili del fuoco vanno potenziati. Ci siamo trovati in prima persona sul fronte del fuoco cercando di dare una mano anche a rischio dell'incolumità personale. Ringraziamo sia gli addetti i lavori sia i privati che si sono adoperati con ogni mezzo a provare a spegnere le fiamme. La richiesta di stato di emergenza da parte del presidente della Regione, dopo la pressione anche del gruppo parlamentare all'Ars di Sud chiama Nord è stata opportuna e tempestiva e mi auguro che abbia altrettanto tempestivo riscontro". È quanto dichiara il Sindaco di Riposto Davide Vasta.