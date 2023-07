Tra Giarre e Riposto le fiamme minacciano alcune abitazioni: evacuati un resort ed un agriturismo

Altra giornata da bollino rosso, in provincia di Catania, sia sul fronte delle temperature che su quello dell'emergenza incendi. In questo momento la situazione più delicata sembra sia quella di Giarre e Riposto. I due comuni etnei della fascia jonica sono alle prese con diversi fronti di fuoco, che minacciano anche alcune abitazioni di via Mirto. Sono stati evacuati in via precauzionale il resort Donna Carmela e l'agriturismo Galea. Diverse strade sono impercorribili a causa delle fiamme che si riversano sulla carreggiata, alimentate anche dal vento. Sul posto sono impegnati due squadre dei vigili del fuoco, uomini del corpo forestale, i carabinieri della compagnia di Giarre, la polizia locale di Riposto.