San Gregorio, in fumo un vasto terreno incolto: fiamme anche in tangenziale

I vigili del fuoco sono a lavoro da diverse ore per domare un incendio che sta interessando un terreno incolto posto nei pressi del raccordo autostradale della Catania-Messina, in via Antonello da Messina. Le fiamme hanno anche lambito un'abitazione privata e la tangenziale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In azione i pompieri della prima partenza, un'autobotte della stazione di Acireale ed i volontari inviati da Maletto. L'alta colonna di fumo è visibile anche da Catania ed al momento sono in azione anche gli elicotteri antincendio. Al momento sono 14 gli interventi analoghi conclusi e 13 quelli in corso nella provincia etnea.