La polizia stradale mette in sicurezza un rifornimento di metano minacciato dalle fiamme

Nella giornata di ieri la polizia stradale di Catania è intervenuta all’interno di un’area di servizio sita lungo la tangenziale etnea per la segnalazione di un incendio che, alimentato dal forte vento, lambiva il rifornimento di carburante e l’impianto della distribuzione di gas metano. L’equipaggio intervenuto, con non poche difficoltà ha proceduto immediatamente a far sgomberare l’intera area di servizio dove si trovavano numerosi veicoli e molte persone, alcune delle quali colte dal panico, inibendo l’ingresso ad altri cittadini con il veicolo di servizio. In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, gli agenti di polizia si sono assicurati che venisse interrotta a monte l’erogazione del metano, cercando di tenere la zona isolata. Provvidenziale l’utilizzo da parte dei poliziotti, tra l’altro addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze in attività a rischio medio, delle manichette idranti. Con queste dotazioni, usate insieme al personale dipendente dell’area di servizio ed a quello di un vicino centro commerciale, sono riusciti ad estinguere le fiamme che si erano propagate vicino alle pompe di distribuzione carburante, seppur per breve tempo. I vigili del fuoco, una volta giunti sul posto, hanno fatto il resto domando le fiamme.