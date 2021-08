Acireale, fiamme lambiscono le abitazioni tra vie Fossazze e Rocca Mena

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania continuano a far fronte ai numerosi incendi che interessano l'area etnea. Ad Acireale si registra in queste ore un intervento con diverse squadre che stanno operando nello spegnimento di alcuni roghi in via Fossazze ed in via Rocca Mena. Le fiamme stanno lambendo alcune abitazioni, dopo essersi propagate per la presenza di nei terreni incolti. Sono 6 gli incendi già spenti alle ore 12 di oggi, 19 agosto, ed altri 4 sono attualmente in corso.