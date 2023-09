San Giovanni La Punta, in fumo alcuni ettari di vegetazione nei pressi della tangenziale

Una vasto terreno di San Giovanni La Punta è interessato da un incendio iniziato intorno alle 12 di questa mattina. L'area incolta è compresa tra le vie San Basilio, Crocefisso e Amerigo Vespucci e posta a poca distanza dallo svincolo per i paesi etnei della tangenziale di Catania. Le fiamme, sospinte dal forte vento, hanno divorato alcuni ettari di vegetazione spontanea. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha chiuso alcune strade perimetrali in via precauzionale. La densa colonna di fumo è stata visibile anche da Catania durante le fasi iniziali del rogo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.