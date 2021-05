Principio d'incendio nei locali Asp: intervento dei vigili del fuoco

Intorno alle 18,00 di oggi, una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania è intervenuta in via Pasubio 19 a Catania, dove si trovano uffici dell'Asp. Il principio d'incendio si è verificato in una caditoia-intercapedine del piano sottostrada dell'edificio, nella cui parte superiore ci sono delle griglie di aerazione in corrispondenza del marciapiede. Nell'intercapedine c'era un accumulo di rifiuti che sono stati verosimilmente innescati accidentalmente. Sul marciapiede, nelle immediate vicinanze di queste griglie di aerazione i vigili del fuoco hanno riscontrato la presenza di diverse cicche di sigarette. Il principio d'incendio è stato tempestivamente circoscritto dai vigili del fuoco intervenuti e non sono stati segnalati e rilevati danni all'interno dei locali che, in via precauzionale, sono stati ispezionati, insieme al personale di vigilanza privata dell'Asp, in servizio sul posto.