Incendio in un'abitazione: il proprietario sviene e lo salvano i vicini

Rogo in un'abitazione e un uomo ferito. E' quanto accaduto questa mattina in una palazzina al primo piano di via Roma a Calatabiano dove sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto. Il proprietario dell'abitazione era svenuto per l'intossicazione da fumo ed è stato salvato dai vicini che lo hanno condotto all'esterno seppur esanime. L'uomo aveva varie ustioni ed è stato soccorso dai sanitari del 118 e si trova all'ospedale di Taormina in prognosi riservata.

I vigili del fuoco, con l'ausilio di una autobotte proveniente da Catania, hanno domato le fiamme. Sul posto anche militari dell'arma dei carabinieri e personale della polizia locale del Comune di Calatabiano per chiarire i contorni della vicenda.