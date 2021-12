Via Amari, vasto incendio in un parcheggio: distrutti oltre 20 mezzi

Boati, fiamme e paura nel cuore della notte. E' accaduto in via Michele Amari, all'interno di un'autorimessa andata a fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che per diverse ore hanno cercato di domare le fiamme che hanno distrutto una ventina di veicoli tra autovetture, furgoni, moto, caravan e anche due motoscafi.

Per affrontare il vasto incendio sono dovute intervenire 4 squadre di vigili del fuoco, provenienti anche dai distaccamenti di Paternò e Linguaglossa, oltre a due autobotti di rincalzo e un mezzo di appoggio logistico.

Nell’incendio dei caravan sono state coinvolte e sono scoppiate anche delle bombole di gpl. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Ancora da definire le cause dell'incendio. Sul sono intervenuti i carabinieri e vi sono indagini in corso.