Incendio in un'abitazione di via Luigi Castiglione, intervento dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti con la squadra del distaccamento Nord in via Luigi Castiglione civico 6, a Catania, per un incendio in un'abitazione. Le fiamme erano visibili dal tetto dell'abitazione e si è reso necessario anche l'intervento di un'autoscala e di due autobotti di rincalzo inviate dalla Sede Centrale. Al momento, risulta disperso Eros, un meticcio di rottweiler, il cane del proprietario dell'abitazione.

