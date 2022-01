Notte di paura in via Padova: maxi incendio distrugge auto e scooter

Un maxi incendio ha terrorizzato gli abitanti di via Padova, all'angolo con via Aosta, nel corso della nottata. Le fiamme si sarebbero sviluppate intorno alle 2.30 e probabilmente avrebbero avuto origine da un centro scommesse salvo poi propagarsi verso diversi mezzi in sosta. Non ci sarebbero feriti ma diversi e ingenti i danni riportati dai mezzi coinvolti: oltre una decina le vetture e gli scooter totalmente distrutti dalle fiamme. Anche il vicino bar Privitera ha riportato danni all'ingresso e le vetrate sono state distrutte.

Il rogo - e le conseguenti esplosioni - hanno allertato i residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno domato le fiamme ed è intervenuta anche la polizia per i primi accertamenti. Da appurare le cause e la natura del rogo. Il centro scommesse in questione era finito nel mirino degli inquirenti e pare che non esercitasse più l'attività.