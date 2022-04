Accende un fuoco in casa per riscaldarsi, i vicini chiamano i vigili del fuoco

Una squadra dei vigili del fuoco, distaccamento nord del comando provinciale di Catania, è intervenuta in via Passo Gravina 245 per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione. La situazione è sotto controllo, comunicano i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche la polizia e personale sanitario del 118 per verificare lo stato di salute del proprietario dell'abitazione che, in base a quanto riferito dalle forze dell'ordine, avrebbe acceso un fuoco dentro casa per riscaldarsi, provocando fumo e mettendo in allarme i vicini.