Viale Africa, incendio nell'ex Consorzio Agrario: intervengono i vigili del fuoco

Si è sviluppato un incendio in viale Africa nei locali dell'ex Consorzio Agrario nel primo pomeriggio di oggi. Sono intervenute sul posto due squadre dei vigili del fuoco dalla sede centrale, con autobotte e autoscala. Erano state segnalate persone in pericolo, ma le squadre sul posto non hanno trovato nessuno in difficoltà. Sino al tardo pomeriggio i vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme, le cause del rogo sono in corso di accertamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.