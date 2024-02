Casa rurale in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato all'interno di una casa rurale in via Vittorio Emanuele, ad Aci Catena. Giunti sul posto, hanno controllato che nell'abitazione non ci fossero persone. Poi, spento il rogo, hanno messo in sicurezza l'edificio e l'intera area circostante. L'incendio ha interessato materiale ferroso, legname e masserizie varie. Sul posto è intervenuto anche un tecnico comunale per le verifiche di competenza.