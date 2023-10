Ancora in corso un grosso incendio di materiale ferroso in una ditta della zona industriale

Un vasto incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi alla zona industriale di Catania presso una ditta che tratta e smaltisce materiale ferroso in via Francesco Giovanni Chiavetta. Sono intervenute sul posto la squadra del distaccamento Sud dei vigili del fuoco, la squadra del distaccamento di Palagonia, due autobotti dalla sede centrale del comando provinciale, la chilolitrica dalla sede eroportuale, il carro schiuma, il carro aria e la squadra nbcr (opera per il rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico), oltre ad una autoscala e la vettura del tecnico di guardia.

I pompieri sono in azione dalle 11 di questa mattina, ma le fiamme non sono ancora del tutto spente. In un piazzale all'aperto, si trova un grosso cumulo di metalli e altri materiali combustibili in combustione. Proseguono le operazioni per la messa in sicurezza dell'area.