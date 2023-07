Riconosciuti incentivi retributivi ai dipendenti della polizia municipale di Catania

Con sentenza emessa dal giudice unico del lavoro di Catania, i dipendenti del Comune di Catania, tutti iscritti alla Uil Fpl ed in servizio presso il corpo di polizia municipale, hanno avuto riconosciuti gli incentivi per la partecipazione ai progetti previsti dall'articolo 208 del D.lgs. n. 285/1992, che l’amministrazione non aveva voluto retribuire giustificandosi con lo stato di dissesto. Sono stati assistiti dagli avvocati Sabrina Forbice, Sabrina Spadaro e Raffaele Tango. Soddisfazione espressa dal Segretario Provinciale Uil Fpl di Catania, Mario Conti, che ringrazia dell’impegno i colleghi Filippo Parlacino e Piero Giuffrida, per aver "sempre seguito con attenzione la problematica, rimanendo sempre ai lavoratori impegnati in questa vicenda giudiziaria".