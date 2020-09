Inchiesta "12 Apostoli", l'associazione Acca esce dal processo

Acca, Associazione Cattolica Cultura Ambiente, esce dal processo relativo all'inchiesta "12 Apostoli". Il Tribunale, accogliendo in pieno la richiesta formulata dall'avvocato Enzo Trantino, a cui ha aderito in pieno l'intero collegio difensivo, ha ritenuto che l'associazione non debba rivestire la veste processuale di responsabile civile nei confronti delle parti civili costituite che a gran voce avevano richiesto la citazione della stessa e si erano battute affinché l'Acca fosse parte processuale. L'avvocato Trantino ha argomentato la richiesta specificando che Acca, essendo stata citata come responsabile civile solo in un secondo tempo, non ha partecipato alla prima fase dell'istruttoria e, in particolare, non ha potuto mettere in atto le azioni legali a sua disposizione in alcuni atti irripetibili, i cui risultati sono confluiti nel processo. "L'udienza,inoltre, ha visto l'ammissione di tutte le prove richieste dalle parti, accogliendo praticamente in toto le richieste della difesa", come si legge nella nota dell'associazione. "Grazie a questa decisione del Tribunale - ha affermato la presidente di Acca, Maria Teresa Bonanno - tengo a ribadire con immensa gioia e soddisfazione la valenza dell'Associazione che da cinquant'anni si prodiga nel sociale, promuovendo la crescita spirituale e umana nell'ambito delle famiglie, degli ammalati, dei poveri, dei sofferenti. Certi che continueremo con sempre maggiore entusiasmo la strada intrapresa, l'Associazione augura, sia agli associati, che a quanti ci seguono sulle nostre pagine social, un futuro ricco di eventi positivi che confermino la nostra vera identità. Tutta l'associazione ringrazia di cuore l'Avvocato Enzo Trantino che ci ha sostenuto con magistrale competenza e professionalità".

