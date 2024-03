Inchiesta sugli appalti, indagato anche il sindaco di Maletto

Nell’ambito dell'inchiesta che ha coinvolto il commissario per il dissesto idrogeologico in Sicilia, Maurizio Croce, arrestato per corruzione e posto ai domiciliari, è stato arrestato anche Francesco Carmelo Vazzana, anche lui ai domiciliari. Iscritto nel registro degli indagati, invece, Giuseppe Capizzi, sindaco di Maletto, colpito da un’interdittiva della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Vazzana sarebbe stato l’intermediario tra Croce e Capizzi che è rappresentante dell’impresa che si è aggiudicata i lavori per la messa in sicurezza del torrente Cataratti-Bisconte.