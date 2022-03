Diplomi "venduti" senza andare a lezione, si attende la decisione su 102 rinvii a giudizio: coinvolti istituti catanesi

Il pubblico ministero del tribunale di Agrigento Paola Vetro ha riformulato i capi di imputazione dell'inchiesta "Diplomat", ritenuti dal gup "generici e indeterminati". L'udienza preliminare, quindi, può arrivare alla conclusione. Il procedimento è quello sul cosiddetto “diplomificio", che sarebbe stato messo in piedi fra le province di Agrigento, Catania e Ragusa. L'inchiesta ipotizza un giro di diplomi "venduti" senza neppure sostenere una lezione, grazie alla falsificazione di documenti che attestavano il regolare percorso scolastico. Sul banco degli imputati siedono in 102 fra dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo di alcuni istituti paritari di Canicattì, Licata e delle province di Catania e Ragusa, oltre ad alcuni studenti che avrebbero beneficiato dei diplomi irregolari usando poi il titolo per iscriversi all'università e tre istituti scolastici in qualità di persone giuridiche. L'indagine è stata avviata nel 2014 e si è allargata anche alle province dove il "diplomificio" avrebbe avuto delle ramificazioni. Le accuse sono di associazione a delinquere, falso, rivelazione di segreto di ufficio e abuso di ufficio. Dopo la nuova formulazione delle accuse fatta dalla Procura, il gup Francesco Provenzano ha individuato due date - 18 e 23 marzo - per le conclusioni delle parti e la decisione sui rinvii a giudizio.