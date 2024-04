Inchiesta "Pandora", Musumeci: "Sono garantista, aspetto valutazioni della Magistratura"

"Non faccio nessun commento in generale, in particolare su vicende che riguardano la mia isola". Così il ministro alla Protezione civile Nello Musumeci parla dell'inchiesta sul voto di scambio nel Catanese, a margine del convegno degli ingegneri dedicato al dissesto idrogeologico, oggi a Roma.

"Io sono un garantista - aggiunge - e quindi esprimo valutazioni soltanto quando la magistratura avrà fatto le proprie di valutazioni, e qui siamo in una fase assolutamente preliminare, il che non significa non dover rivolgere un'ulteriore appello agli amministratori locali di qualunque livello perché la legalità e soprattutto la cosiddetta zona grigia che sta tra la legalità e l'illegalità dei comportamenti induca ciascuno di noi all'assunzione di serie e vere responsabilità, altrimenti la gente continua ad allontanarsi dalla politica e ingrassa il partito dell'astensionismo".