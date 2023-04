Inchiesta sanità, Leone (PD): "La politica dovrebbe dare il buon esempio, e invece..."

"Avremmo voluto parlare di fondi per la ricostruzione della santità pubblica, avremmo voluto parlare di rimedi per i disservizi, i ritardi e le carenze che affliggono la sanità catanese, avremmo voluto parlare di sanità di prossimità e oculatezza nella gestione dei fondi del piano sanitario e invece ci ritroviamo, per l’ennesima volta, a parlare di sanità per fatti che dovrà essere la magistratura a chiarire, inerenti a presunti intrecci tra coloro che sono stati ai vertici della dirigenza sanitaria, universitaria e politica di questa provincia". Lo dichiara Maria Grazia Leone, segretaria provinciale del Pd di Catania, commentando l'inchiesta della Procura di Catania sui presunti casi di corruzione legati alla spesa dei fondi del Piano sanitario nazionale. "Non vogliamo assuefarci al rischio dell'inquinamento della vita pubblica, al malcostume che purtroppo continua a produrre corruzione e clientelismo, soprattutto in un settore strategico come quello sanitario, che afferisce direttamente alla vita, ai bisogni e ai diritti essenziali dei catanesi. In una terra in cui la distanza dai presidi medici - continua Leone - può determinare la vita o la morte di un paziente è compito della politica dare il buon esempio, dai nostri comportamenti dipende la fiducia dei cittadini".

Cgil: "Vigilare sui fondi Psn"

"L’indagine rimette al centro proprio quei fondi del Piano sanitario che più volte il sindacato ha evidenziato meritevoli di particolare attenzione da parte delle istituzioni - affermano il segretario generale di Cgil Sicilia, Alfio Mannino ed il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo in un’ottica di trasparenza delle procedure e delle opportunità; non certo a favore di ristretti gruppi di potere, ma per i cittadini. Nei prossimi mesi scopriremo i dettagli necessari, ma soprattutto l’esito di un eventuale processo che chiarirà quanto è accaduto. Nel frattempo, però, non possiamo ignorare che la quantità di soldi e di opportunità che in questi anni piovono sulla sanità siciliana, debba essere monitorati in una doppia funzione: la salvaguardia del ruolo centrale della salute pubblica per la vivibilità e la democrazia stessa di un territorio (a maggior ragione in una terra difficile come la Sicilia), e il riportare nei binari dell’etica il mondo della sanità dell’Isola".