Paternò, 32enne ferito a causa di un guasto elettrico in casa propria

I carabinieri ed i sanitari del 118 sono intervenuti questa mattina a Paternò, in via Pietro Lupo, per soccorrere un 32enne che ha riportato delle lesioni a causa di un incidente di natura elettrica avvenuto in casa propria. In base a quanto emerso, l'uomo avrebbe subito una breve folgorazione intorno alle 5 del mattino ed è stato trasportato per accertamenti e cure presso l'ospedale Cannizzaro di Catania. Le dimissioni sono già avvenute. Sono intervenuti i tecnici Enel per il ripristino delle condizioni di sicurezza nell'abitazione.