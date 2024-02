Si ferisce con il flex durante dei lavori in casa: uomo in prognosi riservata

Mentre si trovava a svolgere alcuni lavori nella propria abitazione a Scordia, un muratore in pensione di 72 anni è rimasto gravemente ferito alle gambe a causa di un incidente con il flex. Il rapido intervento dei sanitari del 118 è stato cruciale per soccorrere l'uomo, il quale è stato successivamente trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dopo una prima tappa nella zona industriale con un'ambulanza.

Le condizioni del muratore sono considerate gravi, e attualmente è ricoverato con prognosi riservata. La dinamica precisa dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione, mentre i carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i necessari rilievi.