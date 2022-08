Incidente ferroviario a Fiumefreddo di Sicilia, anziano sui binari travolto e ucciso

Una persona di 71 anni, di cui non si conoscono le generalità, è stata travolta e uccisa, questa mattina alle ore 9.30, da un treno per cause non ancora stabilite. L'uomo sembra che si trovasse sui binari, forse in stato confusionale, quando è sopraggiunto il treno, un Intercity Siracusa Roma, che non ha potuto evitare l'impatto. L'incidente è avvenuto nella stazione di Fiumefreddo di Sicilia. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria. Attualmente la tratta è interrotta. Tra i passeggeri dell'Intercity non risulta alcun ferito e saranno trasportati a Taormina per la prosecuzione del viaggio.