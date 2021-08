Ventenne investita a Giardini Naxos, si cerca ancora il pirata della strada

A più di due settimane dall'incidente stradale, avvenuto a Giardini Naxos e che ha visto coinvolte tre ragazze di Bronte, l'inchiesta va avanti. Ad indagare sono i carabinieri della compagnia di Taormina che stanno ricostruendo tutti gli indizi e le prove utili per risalire al pirata della strada che il 13 agosto, sul lungomare Tysandros, è fuggito dopo il sinistro.

Una delle tre ragazze investite, è ancora ricoverata in Rianimazione al Policlinico universitario ( le sue condizioni vengono giudicate stabili), le altre due (minorenni) erano ricorse alle cure mediche non risultando in gravi condizioni. Il cognato della ventenne attraverso Cataniatoday aveva lanciato un appello per aiutare le indagini seguite dai carabinieri.

Secondo quanto era stato ricostruito alle 3,30 del 13 agosto, il conducente di una Fiat Panda bianca era scappato dopo l'incidente dopo essersi reso conto dell'incidente lasciando a terra le ferite. Da quello che si era appreso in prima battuta le telecamere presenti sul lungomare non erano riuscite a inquadrare perfettamente l'auto incriminata. Le ragazze si trovavano nella località marittima messinese per trascorrere alcuni giorni di vacanza e stavano rientrando presso il loro alloggio che si trovava a 200 metri dal luogo dell'incidente.