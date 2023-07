Viene travolto dal carico di un camion: morto autotrasportatore di 59 anni

Non si ferma la scia di decessi nei luoghi di lavoro. Un autotrasportatore, originario di Acireale, di 59 anni, ha perso la vita travolto da un carico di ringhiere perimetrali in ferro che stava scaricando da un camion. La tragedia, l'ennesima che si registra su un posto di lavoro, è avvenuta in contrada San Leonardello, a Carlentini. A nulla sono serviti i soccorsi del personale del 118 che non ha potuto altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. La Procura di Siracusa ha aperto un’indagine. Il mezzo ed il suo carico sono stati posti sotto sequestro come atto dovuto