Urta i cavi elettrici con una gru, morto al Cannizzaro il 69enne Salvatore Di Franco

Il 69enne misterbianchese Salvatore Di Franco, imprenditore nel settore dei mezzi pesanti, ha perso la vita in un incidente sul lavoro verificatosi il 28 febbraio scorso in contrada Sieli, nell'azienda in cui lavorava. Sarebbe morto folgorato mentre guidava una gru per spostare un cassone in metallo, urtando dei cavi elettrici, come riferisce il quotidiano La Sicilia.

Inutili i soccorsi sul posto e la corsa in elicottero verso il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, in cui ha perso la vita lo scorso 29 febbraio, per "arresto cardiaco conseguente a folgorazione", dopo essere giunto in gravi condizioni e con "fratture multiple alle costole". I rilievi sul posto sono stati eseguiti dai carabinieri della tenenza di Misterbianco.